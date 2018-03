AARE (SVEZIA). – L’oro olimpico e la coppa del mondo di discesa non hanno tolto fame a Sofia Goggia. La bergamasca – con una delle sue solite cavalcate sfacciatamente senza paura – ha vinto infatti anche il superg, l’ultimo della stagione alle Finali di Aare. Lo ha fatto alla sua maniera, mettendo in riga non solo la tedesca Viktoria Rebensburg 2/a, ma ancora la sua grande amica/rivale Lindsey Vonn finita sul gradino più basso del podio.

E a rendere la festa ancora più a tinte azzurre ci ha pensato Christof Innerhofer tornato finalmente sul podio con un bel 2/o posto nel suo superG.

La scena è comunque per l’olimpionica al terzo successo e 9/o podio stagionale, quinta vittoria in carriera con 22 podi complessivi oltre all’oro olimpico, alla coppa di discesa ed al bronzo iridato in gigante a St. Moritz: una carriera strepitosa sviluppatasi nell’arco di due sole stagioni.

”E’ pazzesco quel che è successo perché – racconta Sofia – a questa gara proprio non pensavo. Dopo la Corea avevo fissato come mio obiettivo la discesa di Aare e la coppa da vincere. Tutto, anche la gara di gigante disputata ad Ofterschwang, era finalizzato a quel risultato. Ieri, dopo averlo ottenuto, ero esausta. Ma oggi mi sentivo bene e sono venuta giù quasi senza problemi, senza pressione alcuna: sono felice di aver vinto in questa specialità, si completa tutto”.

Ma il senso di questa nuova strepitosa vittoria in superG e del 2/o posto in discesa che le è valso la coppa di cristallo non si conclude qui: si è trattato infatti di due gare test su una nuova pista nella località che nel febbraio 2019, tra meno di un anno, ospiterà i Mondiali. Con questa pista Sofia ha dunque già un ben augurante feeling. E’ esattamente quel che era successo nelle due gare veloci di test preolimpico in Corea dove ottenne i suoi due primi successi e vincendo poi l’oro in discesa.

Fuori la svizzera Lara Gut per un errore, la coppa di superg é andata invece a Tina Weirather del Liechtenstein oggi 6/a. Per l’Italia c’e’ stata anche in questo SuperG una bellissima prova di squadra con l’ottimo 5/o posto di Federica Brignone, ancora un po’ febbricitante ed il 7/o di Nadia Fanchini .

Ed in superg si sono riscattati anche gli azzurri con Innerhofer 2/o in 49.47 nella brevissima gara di Aare. Ha vinto in 49.43 l’austriaco Vincent Kriechmayr bissando il successo in discesa. Terzi ex aequo il norvegese Aksel Svindal ed il tedesco Thomas Dressen in 49.51 e coppa di superG già vinta in anticipo dal norvegese Kjetil Jansrud oggi 6/o. Unico altro azzurro in classifica è poi Dominik Paris, ma solo 19/o.

Il tutto, come per le donne, sul filo dei centesimi in una gara brevissima con partenza molto abbassata per il solito vento in quota. Domani pomeriggio, con inizio alle ore 16, in programma il parallelo della gara a squadre per nazioni. Ma la festa è tutta per la Sofia nazionale: Goggia senza limiti, ad Aare la passerella è sua.