CARACAS.-Tania D’Amelio, rettrice principale del Consiglio Nazionale Elettorale (CNE) ha informato che 14 “organizzazioni politiche” hanno iscritto il loro candidato per le presidenziali del prossimo 20 maggio. Tra queste organizzazioni ci sarebbe una costituita “da un gruppo di votanti e un’altra iniziativa propria.”

La D’Amelio ha affermato che soltanto i partiti politici che hanno inscritto candidati per le presidenziali, potranno pure partecipare alle elezioni legislative statali e municipali.

Durante il programma Al Aire (In Onda) trasmesso dal canale televisivo statale “Venezolana de Televisión”, la rettrice ha ribadito che le prossime elezioni sono una unica convocazione elettorale nella quale si eleggeranno tanto il presidente come i consiglieri statali e municipali.

Inoltre, ha spiegato che partiti come Primero Justicia (PJ) e Voluntad Popular (VP) non parteciperanno alle elezioni di maggio perché si sono “auto esclusi” dal processo nel momento in cui non hanno partecipato quando dovevano legittimarsi davanti al CNE.

La rettrice ha ricordato che il calendario elettorale è stato riprogrammato come risultato del dialogo tra governo ed opposizione che ha avuto luogo in Dominicana.

“Anche noi ci siamo attenuti al risultato del dialogo per garantire la pace” ha concluso.