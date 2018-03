(ANSA) – NEW YORK, 15 MAR – A New York va in scena l’asta del secolo, con Claude Monet, Auguste Renoir e Paul Gaugin in vendita. E soprattutto un Pablo Picasso, “La Fillette à la corbeille fleurie”, appartenuto in passato a Gertrude Stein e che si prevede venga battuto per almeno 81 milioni di euro. A rendere ancora più prestigioso il tutto è il fatto che si tratta dei ‘tesori’ della collezione privata dei miliardari Peggy e David Rockefeller. Christie’s metterà all’asta in maggio a New York complessivamente 1.600 oggetti della coppia di miliardari e la stima è quella di raccogliere complessivamente 485 milioni di euro. Si tratta, se raggiunta, di una cifra record, in grado di superare facilmente il precedente primato, segnato nel 2009 a Parigi, quando la collezione di Yves Saint-Laurent e del suo partner Pierre Bergé raccolse 391 milioni di euro. Il ricavato dell’asta dei Rockefeller andrà tutto in beneficienza.