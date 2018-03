(ANSA) – KUALA LUMPUR, 15 MAR – E’ subito Italia super ai Mondiali universitari di tiro a volo, a Kuala Lumpur. La ‘figlia d’arte’ Fiammetta Rossi, il cui padre è il presidente della Fitav (ed ex azzurro) Luciano Rossi, ha vinto la gara di Trap donne, in cui ha preceduto di un piattello, 40-39, la compagna di nazionale Valeria Raffaelli. Bronzo alla russa Ekaterina Subbotina. Italia sul podio anche nella gara maschile, con il poliziotto (e studente in giurisprudenza come la Rossi) Simone D’Ambrosio, che ha conquistato il bronzo dietro allo slovacco Filip Pray (oro) e al rappresentante di Taipei Kunpi Yang (argento).