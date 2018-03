CAMPOBASSO. – Con l’atteso via libera della segretaria nazionale del Pd, in accordo con il partito locale, ecco la riconferma di Paolo Frattura nella figura di candidato presidente per il Pd e per il centro sinistra alla prossime regionali del 22 aprile.

La decisione dovrebbe essere resa pubblica tra breve: la riunione a Campobasso alla presenza del senatore Salvatore Margiotta, venuto da Roma in veste di capo dipartimento infrastrutture del partito della segreteria nazionale, non si era risolta in un plebiscito per Frattura, ma non avrebbe aggiunto ulteriori problemi allo sblocco della situazione.

Si è quindi definito il quadro dei maxi concorrenti per Palazzo Vitale: il centrodestra ha presentato il commercialista e professore universitario Damiano Toma, a cui ieri sera è giunta la telefonata di suggello di Silvio Berlusconi. L’Ulivo.2, ossia la formazione che alle recenti politiche ha eletto in quota Leu l’onorevole Occhionero, schiererà l’ex senatore del Pd Roberto Ruta, mentre il M5S punta forte sul 33enne Andrea Greco forte del 44,25% colto alle politiche.

Quelle molisane quindi potrebbero essere regionali dalla valenza politica assolutamente nazionale e potrebbero proporre la prima regione a cinque stelle d’Italia. Il mal di pancia degli sconfitti delle politiche, di centro sinistra e centro destra, si manifestano anche con la non compattezza dei due schieramenti.

Su Toma in queste ore si raccoglie la fronda di esclusi e liste civiche, e i nervosismi dell’ex presidente regionale Michele Iorio che non sembra ancora convinto di scendere in campo al fianco di Toma. Su Frattura pesa il diktat dell’Ulivo.2 che lo ha individuato come primo responsabile del malessere del centrosinistra e ha chiesto più volte il suo accantonamento come prerogativa per risiedersi intorno al tavolo delle trattative. Da qui la fronda di una parte del Pd raccolta intorno al transfuga Ruta.

(di Luca Prosperi/ANSA)