(ANSA) – ROMA, 16 MAR – Roger Federer in semifinale al torneo di Indian Wells, California. Il fuoriclasse svizzero ha battuto facilmente ai quarti il sudcoreano Hyeon Chung con il punteggio di 7-5 6-1 e in meno di un’ora e mezzo di gioco. I due si erano già incontrati agli Australian Open e anche in quell’occasione aveva vinto Federer. Per il campione svizzero, attualmente numero uno del tennis mondiale, sulla strada per la finale dopodomani troverà il croato Borna Coric, numero 49 del ranking. Con quella di oggi, Federer ha messo insieme ben 16 vittorie in questo avvio di stagione su altrettante partite. (ANSA).