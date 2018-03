(ANSA) – ROMA, 16 MAR – La conferma di Toronto come leader della classifica a est e l’ennesima vittoria di Portland sono i dati salienti del turno Nba di questa notte. Nove le partite giocate. A ovest gli Houston Rockets si sono confermati al vertice della classifica superando i Los Angeles Clippers per 101-96 trascinati da James Harden (24 punti) e Eric Gordon (23). Assente Gallinari fra i Clippers, il miglior marcatore è stato Harris, con 29 punti, tuttavia non sufficienti a evitare la sconfitta dei Clippers che ora vedono allontanarsi i playoff. I Raptors hanno ottenuto la 10ma vittoria di fila in casa degli Indiana Pacers per 106-99. La formazione di Portland si è invece sbarazzata di Cleveland per 113-105, grazie ai 29 punti di McCollum, mentre a poco sono serviti ai Cavs i 35 punti e 14 rimbalzi di Lebron James. Vittoria esterna anche per i Philadelphia di Marco Belinelli (10 punti per lui) ai danni dei New York Knicks per 118-110. Spera anche nei playoff Denver dopo la vittoria su Detroit per 120-113. (ANSA).