(ANSA) – ROMA, 16 MAR – Nel primo round dell’Arnold Palmer Invitahional (API) di golf ancora una grande prova per Tiger Woods. L’ex numero uno al mondo, a 18 buche dal via, è 7/o a quattro colpi dallo svedese Henrik Stenson (-8 sul totale), leader solitario del torneo. Dopo il 2/o posto ottenuto al Valspar Championship, la “Tigre” ad Orlando ha cominciato forte chiudendo il primo giro in 68 (-4) colpi. Una gara quasi perfetta quella dello statunitense, impreziosita da 6 birdie e macchiata solo da un doppio bogey alla buca 3. Partenza a razzo per Stenson, vicecampione olimpico in carica e autore di un giro record, tallonato dagli americani Aaron Wise e Talor Gooch, 2/i a -7. Sul percorso del Bay Hill Club & Lodge (par 72) brillano anche Jimmy Walker, Bryson DeChambeau e Rickie Fowler, appaiati in 4/a posizione (-5). Occupano la 7/a piazza, oltre a Woods, il sudcoreano Byeong Hun An e gli statunitensi Patrick Reed, Billy Horschel, Bryan Harman e J.B. Holmes. (ANSA).