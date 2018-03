(ANSA) – OSTRA (ANCONA), 16 MAR – Verrà eseguita oggi alle 14 all’istituto di Medicina legale di Ancona l’autopsia sul corpo della neonata trovata morta ieri, con il cordone ombelicale ancora attaccato, nel centro di trattamento rifiuti di Casine di Ostra (Ancona) che raccoglie anche ‘differenziata’ ingombrante nelle province di Ancona, Pesaro e Perugia. L’accertamento disposto dal pm Serena Bizzarri servirà a capire quando è deceduta e se era ancora viva quando è stata abbandonata tra i rifiuti ingombranti. Vicino al corpicino è stata ritrovata anche una busta di plastica macchiata di sangue che è stata sequestrata e verrà analizzata. Nell’ambito dell’accertamento autoptico verrà effettuato il prelievo del Dna per eventuali comparazioni. La Procura ha aperto un fascicolo per infanticidio e occultamento di cadavere in attesa delle risultanze degli esami medico legali.