(ANSA) – PERUGIA, 16 MAR – “I vincoli paesaggistici in situazioni di emergenza come quella di un terremoto vanno superati, altrimenti non si costruisce più e non resta che chiudere i comuni e spostare la popolazione altrove”: lo ha detto il presidente dell’Anci Antonio Decaro, sindaco di Bari, intervenendo alla trasmissione “Radio Anch’io”, di Rai Radio1. Che si è occupata del sequestro del centro polivalente di Norcia, che ha portato anche agli avvisi di garanzia nei confronti del sindaco Nicola Alemanno e dell’architetto Stefano Boeri. “Il concetto di temporaneità che accompagna la realizzazione delle strutture va interpretata – ha sostenuto Decaro – perché devono poter essere smontate, ma, anche se temporanea, comunque rispondere a dei requisiti antisismici”. “Ho paura – ha detto ancora il presidente dell’Anci – che col tempo le responsabilità ricadenti sui sindaci faranno sì che nessuno vorrà più proporsi alla guida di un’amministrazione. Alemanno è al suo secondo avviso di garanzia e ora è chiamato ad autorizzare altre strutture che hanno una tipologia di costruzione simile ai due centri polivalenti già sequestrati nel comune di Norcia, così rischia di reiterare il reato. Mi auguro – ha concluso Decaro – che con la reiterazione non si arrivi all’arresto”. (ANSA).