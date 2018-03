(ANSA) – CAGLIARI, 16 MAR – Tragedia a Villanovafranca, nel sud Sardegna: un anziano di 88 anni è caduto nel pozzo del suo orto-giardino di casa ed è morto. I sommozzatori dei vigili del fuoco di Cagliari stanno ora recuperando il cadavere che verrà poi esaminato dal medico legale per capire le cause esatte del decesso. L’uomo è uscito questa mattina per andare nell’orto. La figlia, non vedendolo rientrare dopo alcune ore, è andata a cercarlo e ha fatto la tragica scoperta. La grata del pozzo era stata spostata e sul muretto era stato abbandonato un secchio usato per il prelievo dell’acqua. Quando la donna ha scrutato l’interno della cavità, ha visto affiorare il corpo del padre e ha dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Sanluri, un’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco con i sommozzatori. L’ipotesi più accreditata è quella dell’incidente: l’anziano, che ha qualche problema di deambulazione, potrebbe aver perso l’equilibrio mentre prendeva l’acqua precipitando nel pozzo. (ANSA).