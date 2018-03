(ANSA) – ROMA, 16 MAR – “Le Olimpiadi del 2026? Magari la volontà del Cio può essere anche quella di ripetere quanto avvenuto per le Olimpiadi estive del 2024 e del 2028, con una doppia assegnazione”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando di “unica novità” rispetto al passato recente in merito a una possibile candidatura italiana per ospitare i Giochi invernali del 2026. “Sono in costante contatto con il Cio – ha quindi specificato il capo dello sport italiano a margine di un evento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -, sembra ci sia la volontà del Comitato olimpico degli Stati Uniti di candidare direttamente per il 2030 una tra le città di Reno, Salt Lake City e Denver. Quindi penso che la volontà sia magari quella di ripetere quanto è successo per le Olimpiadi estive, con una doppia assegnazione. Ma questa al momento è solo una mia personale considerazione”. Per il resto, Malagò conferma che “non ci sono novità” riguardo a un’eventuale candidatura italiana: “Aspettiamo che si formi il nuovo governo”.