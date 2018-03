ROMA. – Ancora Italia-Spagna, come tante volte in passato, l’ultima delle quali, un ricordo doloroso, la disfatta di Madrid nel match delle qualificazioni mondiali che fu l’inizio della fine del sogno Russia 2018. Il sorteggio dei quarti di finale di Champions League poteva essere molto duro, e invece è stato terribile per le due italiane e ha reso felici a metà gli iberici.

Oggi infatti il quotidiano sportivo di Madrid ‘As’ titolava che il sogno di Real e Barcellona era di trovare la Roma, e i blaugrana sono stati accontentati (“ma dovranno sudare per eliminarci” è il monito dell’icona giallorossa Francesco Totti), mentre fra le rivali da evitare assieme al Manchester City di Guardiola c’era la Juventus. Che invece è stata sorteggiata con il Real, in una doppia sfida che ricalca la semifinale dell’edizione 2014-’15 (passarono i bianconeri che poi persero in finale col Barça) e soprattutto la finale del giugno scorso a Cardiff, quando nella ripresa non ci fu partita e CT7 e soci vinsero 4-1. Un risultato che si augurano di ripetere adesso, magari con una ‘remuntada’ in perfetto stile Bernabeu.

Quanto alla Roma, è già caccia al biglietto per vedere dal vivo Lionel Messi, pur se non sono ancora in vendita. Se per una partita del girone, quindi della prima fase, nel settembre del 2015 si presentarono in 58mila, è possibile che questa volta, il 10 aprile, possa esserci il tutto esaurito, tenendo conto che la partita d’andata al Camp Nou potrebbe far scendere le presenze al ritorno se il risultato fosse già chiaramente orientato a favore della squadra di Ernesto Valverde.

Ma la Roma, che in questa stagione in Europa ha già fatto molto, giocherà con la forza di chi non ha nulla da perdere, e quindi anche con la mente sgombra. Potrebbe rivelarsi l’asso nella manica di Eusebio Di Francesco.

Gli altri due quarti proporranno un doppio confronto tra Siviglia e Bayern Monaco chiaramente orientato a favore dei bavaresi, mentre il derby inglese Liverpool-Manchester City potrebbe rivelarsi più aperto di quanto la classifica della Premier League faccia credere.