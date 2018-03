(ANSAmed) – TEL AVIV, 16 MAR – Sono due gli israeliani uccisi nell’auto condotta da un palestinese che è piombata su cinque persone che erano a piedi nei pressi dell’insediamento ebraico di Reihan nel nord della Cisgiordania non lontano da Jenin. Secondo i media, in quello che è descritto come un sospetto ” attacco terroristico”, sono rimaste ferite altre 2/3 persone.