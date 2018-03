Rugby: domani Italia-Scozia, Parisse, fermare loro trequarti

(ANSA) – ROMA, 16 MAR – Una sfida all’ora di pranzo. Italia e Scozia chiudono il loro 6 Nazioni 2018 affrontandosi nella sfida dell’Olimpico di domani alle 13.30. A suonare la carica, per cercare di evitare la 17/a sconfitta consecutiva negli azzurri del torneo, è il capitano Sergio Parisse. “Abbiamo lavorato sulle cose che non sono andate bene nelle nostre precedenti esibizioni – dice -. Dobbiamo migliorare nell’uno contro uno e risolvere il problema dei placcaggi mancati”. Che tipo di rivale è la Scozia, che ha novemila tifosi al seguito? “E’ una squadra molto migliorata – risponde Parisse -. Sono molti forti nei trequarti, con gente come Stuart Hogg e Tommy Seymour che ha gamba e velocità e può farti molto male. Dovremo rallentare la loro trasmissione dell’ovale a questi giocatori, altrimenti sarà dura”. C’è un elemento positivo in questo 6 Nazioni 2018 che all’Italia riserverà un altro cucchiaio di legno? “La crescita di giovani molto interessanti come Minozzi, Negri, Licata e lo stesso Polledri che esordirà domani”.