Per contattare Rai Italia scrivete a: rai.italia@rai.it

COMMUNITY – L’ALTRA ITALIA (Quotidiano, Quinta stagione)

Condotto da Alessio Aversa e Gloria Aura Bortolini.

I progetti, le ambizioni, i successi, le storie di chi vive fuori dall’Italia e tiene vivo il legame con il Paese di origine. Ogni settimana in studio ospiti di eccellenza dello spettacolo, della cultura, dell’industria italiana nel mondo. E poi lo spazio di servizio dedicato agli italiani all’estero, per rispondere a quesiti su pensioni, tasse, sanità, burocrazia… e lo spazio dedicato alla lingua italiana in collaborazione con la Società Dante Alighieri.

• Lunedì 19 Marzo 2018

Ospiti: Eleonora Cozzella, giornalista gastronomica di Repubblica Sapori, con i tanti aneddoti e curiosità su uno dei piatti italiani più amati negli Stati Uniti: “le fettuccine Alfredo”; Lorenza Fracalossi, referente dell’Ufficio emigrazione della Provincia Autonoma di Trento, parla delle opportunità offerte ai trentini nel mondo; Dario Salvatori, giornalista e storico della musica italiana, e Nerio Poggi, compositore, musicista e produttore, ricordano Bruno Martino, il pianista jazz che tra gli anni ‘50 e i ’70 ha scritto musiche e parole indimenticabili; in chiusura il cantante Walter Ricci con alcuni dei brani della musica di Bruno Martino.

Storie dal mondo.

A North Conway, nel New Hampshire, Stati Uniti, per conoscere lo chef Vito Marcello, il cui motto in cucina è: “O per bene, o per niente”.

Dall’Argentina, il musicista Diego Lemmi Moreno che vive a Mar del Plata.

• Martedì 20 Marzo 2018

Ospiti: Paolo Bergamo, presidente della Federazione Cori del Trentino, e il professor Giuseppe Calliari, storico musicale, raccontano gli elementi che fanno della tradizione dei cori del Trentino, un bene da dover essere inserito nella lista dell’Unesco; la scrittrice Laura Imai Messina, italiana che vive a Tokyo dove insegna lingua italiana all’università, presenta il suo recente romanzo: “Non oso dire la gioia”; chiude la puntata la cantante Maria Carfora e “Un amore così grande”, brano presentato nel 1976 da Mario Del Monaco, il grande tenore italiano.

Storie dal mondo.

A Tokyo, per incontrare Elio Orsara, un imprenditore calabrese che ha creato un piccolo impero tutto dedicato alla gastronomia italiana.

Da San Francisco, l’incontro con Silvia Pareschi, traduttrice che ha curato le versioni italiane di libri importanti, come ad esempio quelli del romanziere Jonathan Franzen.

Da Paraty, Brasile, Pippo Muscara, imprenditore e pescatore sub.

• Mercoledì 21 Marzo 2018

Ospiti: monsignor Nunzio Galantino, Segretario Generale della CEI – Conferenza Episcopale Italiana, parla della nel “Settimana Santa” che precede la Pasqua; Giorgia Crea, giovane “Bar-Lady”, un’esperta di cocktail che ha portato il suo talento in giro per il mondo.

Storie dal mondo.

A Durban, per incontrare Gino Leopardi, titolare di un ristorante molto particolare.

A San Juan, Argentina, dove l’associazione italiana Ausonia, attiva dal 1964, continua a tener vivo il ricordo dell’Italia con tante iniziative, tra cultura e buona tavola.

Infocommunity: Dottor Salvatore Ponticelli, dirigente della Direzione Centrale Pensioni dell’INPS, risponde alle domande dei telespettatori sul tema delle pensioni.

• Giovedì 22 Marzo 2018 – Giornata mondiale dell’acqua

Ospiti: Ezio Elia, presidente dell’associazione di solidarietà e cooperazione internazionale LVIA, che si occupa di acqua e di accesso ai servizi sanitari in Africa e altri paesi del mondo, racconta i progetto L’acqua è vita, che è il nome della campagna di sensibilizzazione; il giornalista Antonio Galdo, direttore del sito nonsprecare.it e autore di vari saggi sul tema dell’ambiente, parla del consumo enorme di acqua in bottiglia, visto che nel mondo ogni anno vengono prodotte e vendute centinaia di miliardi di bottiglie d’acqua; in chiusura la musica della cantante Maria Carfora.

Storie dal mondo.

In Costa D’Avorio, a scoprire la Onlus: “Una voce per Padre Pio”, che opera in tutta l’Africa a favore dei bambini.

A Ginevra dove è stata creata una radio tutta dedicata alla comunità italiana in Svizzera.

Infocommunity: Marta Farfan, esperta di politiche migratorie, risponde alle questioni legate alla cittadinanza.

• Venerdì 23 Marzo 2018

Ospiti: apre la puntata l’intervista a Anna Fendi, nel giorno del suo compleanno; Roberto Marelli, direttore commerciale e marketing del parco scientifico-tecnologico Kilometro rosso, un luogo d’eccellenza nei pressi di Bergamo, in Lombardia, un grande distretto dedicato alle imprese tecnologiche, un vivaio di idee italiane.

Storie dal mondo.

A Città del Messico, per incontrare il giornalista e scrittore Federico Mastrogiovanni.

Da New York, Selena Candido insegnante di italiano alla scuola Guglielmo Marconi nel quartiere di Harlem.

Infocommunity: Lucia Vecere, dirigente dell’Ufficio Mobilità e Sicurezza Stradale dell’ACI- Automobile Club d’Italia, nonché direttore della Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti, risponde ai telespettatori sui quesiti della patente di guida.

Tutti i giorni a Community trova spazio la lingua italiana grazie alla collaborazione con la Società Dante Alighieri. Questa settimana con i linguisti: Stefano Telve, Beatrice Palazzoni e Fabio Poroli.

Si chiude la settimana con le news dal mondo per segnalare i maggior eventi italiani che accadono in giro per il mondo.

Per contattare la redazione scrivete a: community.italia@rai.it

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO da Lunedì a Venerdì h14.00

BUENOS AIRES da Lunedì a Venerdì h15.00

SAN PAOLO da Lunedì a Venerdì h15.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH da Lunedì a Venerdì h14.30

SYDNEY da Lunedì a Venerdì h17.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG da Lunedì a Venerdì h19.15

SPECIALE COMMUNITY (Settimanale)

Gli italiani nel mondo: storie di emigrazione passata e presente.

Speciale Community è pensato per raccontare gli italiani nel mondo e fare da ponte tra le comunità italiane sparse nei diversi paesi e tra loro e la madrepatria.

Storie di emigrazione per fornire altrettante risposte alle mille domande: chi sono gli emigrati, perché hanno lasciato il nostro paese, come se la passano, hanno raggiunto il loro obiettivo oppure sono ancora alla ricerca di un sogno da realizzare? E ancora: se ne sono andati per sempre o ritorneranno dopo un’esperienza di lavoro o di sperimentazione all’estero? Si sono integrati nel nuovo paese? Quanto hanno conservato della loro italianità? Etc., etc.

Sono tutte storie di vita, di impegno, di sentimenti. A volte di successo, a volte meno. A volte di fatica, sudore e sconforto, altre volte di grande fortuna e realizzazione professionale. A volte di grandi soddisfazioni e felicità, altre volte di insicurezza e nostalgia.

Le storie in questa puntata:

TORONTO (Canada)

E’ la storia di Teresa Cascioli, imprenditrice italo – canadese di grande successo e autrice di una collana di libri di economia per bambini e ragazzi.

CITTA’ DEL MESSICO (Messico)

Giovanna Cavasola, antropologa e attrice di teatro, immigrata in Messico da molti anni dove ha messo su famiglia. Fa la narratrice di storie per adulti e bambini. La sua passione è il teatro e ha messo in scena una sua versione della favola di Pinocchio.

TOKYO (Giappone)

Mario Pasqualini, architetto del paesaggio in Giappone. Crea giardini che celebrano il trionfo dell’uomo sulla natura.

CAPETOWN (Sudafrica)

Eugenio Barioli. Curare un parco e insegnare Judo sono due attività molto diverse ma hanno qualcosa in comune. Eugenio, figlio di un campione di Judo, con un passato come bodyguard, insegna judo in un centro sportivo all’università di Johannesburg.

NEW YORK (Usa)

Selene Candido è una giovane insegnante presso la Scuola D’Italia G. Marconi, Upper East Side.

BOGOTA’ (Colombia)

Camilla Serafini, docente universitaria di italiano presso l’Università di Bogotà.

SAN FRANCISCO (Usa)

Nicola Luisotti è il direttore musicale della San Francisco Opera House da poco è diventato uno dei direttori del Met a New York. Nel mondo della lirica è molto famoso. Qualche anno fa diresse il San Carlo di Napoli, poi si è spostato negli Usa. Racconta le sue esperienze di “pendolare” coast-to-coast degli Usa.

DURBAN (Sudafrica)

Cecilia De Cecco, violoncellista con l’amore non solo per il violoncello, ma anche per la cucina. Cecilia suona nell’orchestra del KwaZulu-Natal, a Durban, dove gli esecutori vengono da tutto il mondo. Sposata con un chirurgo indiano sperimenta nel suo ristorante una cucina italiana e indiana insieme.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO Venerdì 23 Marzo h21.30

BUENOS AIRES Venerdì 23 Marzo h22.30

SAN PAOLO Venerdì 23 Marzo h22.30

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH Sabato 24 Marzo h18.00

SYDNEY Sabato 24 Marzo h21.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 24 Marzo h00.15; h12.45

ITALIAN BEAUTY (Magazine)

Quotidiano di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni: un appuntamento quotidiano con Arte, Territorio e Made in Italy per conoscere e approfondire i grandi capolavori artistici, le meraviglie paesaggistiche, i marchi di eccellenza che fanno dell’Italia una delle mete più desiderate del mondo.

Un viaggio tra panorami, cibi, oggetti, storia e architettura unici e irripetibili, per scoprire e riscoprire percorsi e sapori del bel paese.

• Lunedì 19 Marzo

Arte. All’interno della chiesa filippina di Santa Maria in Vallicella a Roma, detta anche Chiesa Nuova. Gli affreschi di Rubens e Pietro da Cortona.

Viaggio nell’Italia del Giro. In Puglia, tra il porto di Molfetta e le architetture magiche di Castel del Monte.

Variazioni su Tema. Nell’antico borgo di Calcata, per indagare sul popolo e gli artisti della Musica Elettronica.

• Martedì 20 Marzo

Arte. Chiesa Nuova e il racconto dei devoti di San Filippo Neri sulle bellezze custodite al suo interno: gli affreschi del pittore Federico Barrocci, detto il Fiori.

Viaggio nell’Italia del Giro fa tappa prima in Molise, patria del grande Pietro Mennea e poi nel sud dell’Abruzzo.

Variazioni su Tema. Il rapporto unico che lega i musicisti ai propri strumenti, per scoprire alcuni davvero particolari.

• Mercoledì 21 Marzo

Arte. Un’altra meravigliosa chiesa di Roma, Sant’Andrea della Valle, maestosa, con splendidi pavimenti intarsiati e un’impareggiabile cappella affrescata dal pittore Lanfranco.

Viaggio nell’Italia del Giro. Sulle orme di D’Annunzio e dei briganti, con una visita particolare al castello aragonese di Ortona.

Variazioni su Tema presenta Larry White, raffinato studioso di musica, che si sofferma a descrivere l’importanza del patrimonio genetico dei musicisti.

• Giovedì 22 Marzo

Arte. Ancora nella chiesa di Sant’Andrea della Valle: la costruzione della cupola ad opera di Carlo Maderno è da sempre stata messa in competizione con Michelangelo e la sua cupola di San Pietro.

Viaggio nell’Italia del Giro. In Umbria, nei mestieri e nei segreti del più antico ed esoterico almanacco d’Italia: l’Almanacco di Barbanera.

Variazioni su Tema affronta il tema dell’importanza della voce all’interno della struttura più complessa della musica.

• Venerdì 23 Marzo

L’ordine religioso dei Minimi, i devoti di San Francesco di Paola. La chiesa, nel cuore della città eterna, contiene opere di Giovanni Antonio de Rossi, per anni collaboratore del Bernini.

Viaggio nell’Italia del Giro va da Firenze a Pontassieve e poi su, fino alle cime dell’Appennino tosco emiliano, sulle tracce del mitico ciclista italiano, Gino Bartali.

Variazioni su Tema. La famiglia Deidda che ha la musica nel DNA, quando la musica non solo si ascolta, ma si pratica.

Per contattare la redazione scrivete a: italianbeauty@rai.it

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO da Lunedì a Venerdì h11.45

BUENOS AIRES da Lunedì a Venerdì h12.45

SAN PAOLO da Lunedì a Venerdì h12.45

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH da Lunedì a Venerdì h11.00

SYDNEY da Lunedì a Venerdì h14.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG da Lunedì a Venerdì h16.00

ITALIAN BEAUTY – SPECIALE (Magazine settimanale)

Il settimanale di arte e cultura di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni, assume una veste ancora più internazionale.

Quaranta puntate speciali, in lingua italiana e sottotitolate in inglese, in onda ogni sabato.

Arte. Italian Beauty continua la sua visita nel passato tra le strade e le case di Pompei, città romana conservata quasi completamente intatta così come si presentava nel 79 d.C. quando fu sepolta dall’eruzione del Vesuvio.

Territorio. il Monastero di Camaldoli nel Casentino, in provincia di Arezzo. Un viaggio in uno scenario incantato, regolato dal silenzio, dove il sacro vive in armonia con la natura.

Made in Italy. Per la serie “I had a dream” il racconto di come un filo di fine lana divenne l’inizio di un impero. La bellezza di un piccolo borgo in provincia di Perugia, una visione filosofica della vita, l’amore per la cultura e la ricerca di un lavoro utile: Italian Beauty intervista l’ imprenditore Brunello Cucinelli.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 24 Marzo h09.00

BUENOS AIRES Sabato 24 Marzo h10.00

SAN PAOLO Sabato 24 Marzo h10.00

Rai Italia 2 (Asia – Australia)

PECHINO/PERTH Sabato 24 Marzo h15.00

SYDNEY Sabato 24 Marzo h18.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 24 Marzo 23.00

CRISTIANITA’ (Programma religioso)

Ogni domenica, suor Myriam Castelli propone temi di interesse ecclesiale e gli appuntamenti del Papa in Vaticano. Cristianità è uno dei “notiziari vaticani” più attenti e più seguiti all’estero, arricchito dal contributo fondamentale di tanti ospiti in studio: Cardinali e alti Prelati, riconosciuti studiosi della grande diaspora italiana, insieme a una vasta gamma di esperti, artisti, professionisti, laici e missionari che vivono “on the road”. Un parterre di italiani che si confrontano con i contenuti della fede e i commenti culturali della modernità. Interviste, servizi e collegamenti in diretta via Skype con i telespettatori dei cinque continenti. In ogni puntata, voci, immagini, testimonianze di vita di tutte le generazioni con le immagini delle feste organizzate dagli italiani in tanti Paesi del mondo dove è presente un’italianità laboriosa, attaccata alla propria terra d’origine e soprattutto alla cultura cristiana.

I martiri cristiani nelle varie parti del mondo, testimoni della fede, moderni Crocifissi che pagano con la vita la loro vicinanza a chi soffre e non ha voce; il significato del martirio; l’assassinio di Mons. Oscar Arnulfo Romero, le stigmate del Crocifisso sul corpo di Padre Pio, questi i principali argomenti di Cristianità, mentre Papa Francesco visita Pietrelcina e San Giovanni Rotondo, i luoghi nei quali ha vissuto il santo delle stimmate. Un viaggio quello del Papa argentino che si iscrive nel quinto anniversario della sua elevazione al soglio pontificio e nei giorni che preparano la cristianità a vivere la Pasqua, tempo nel quale i credenti rivivono nella riflessione, nel silenzio, con digiuni e preghiere i momenti della Passione, morte e risurrezione del Signore Gesù, centro e culmine dell’esperienza cristiana.

Focus sulla figura di Monsignor Oscar Arnulfo Romero, il vescovo martire di El Salvador che ha amato la sua gente fino all’estremo sacrificio della vita e che in questi giorni Papa Francesco ha dichiarato santo. Un gigante della fede che seppe difendere senza timori il suo popolo dalle ingiustizie e dalle violenze attirando su di se l’ira dei nemici che lo hanno ucciso mentre celebrava la Santa Messa.

Dopo la S. Messa che si celebra nella Basilica di San Filippo d’Agira in San Filippo in provincia di Catania, l’Angelus del Papa ai fedeli riuniti in Piazza San Pietro.

Tra gli ospiti: Padre Bernard Ardura, presidente del Pontificio Comitato delle scienze storiche; Manuel Roberto Lopez, ambasciatore di El Salvador presso la Santa Sede; iI Prof. Don Luca Pandolfi, docente della Pontificia Università Urbaniana, nonché cappellano dei salvadoregni in Roma.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 18 Marzo h05.15

BUENOS AIRES Domenica 18 Marzo h06.15

SAN PAOLO Domenica 18 Marzo h06.15

Rai Italia 2 (Asia – Australia)

PECHINO/PERTH Domenica 18 Marzo h17.15

SYDNEY Domenica 18 Marzo h20.15

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 18 Marzo h11.15

LO SPORT SU RAI ITALIA

SERIE A

► UDINESE – SASSUOLO

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 17 Marzo h12.00

BUENOS AIRES Sabato 17 Marzo h14.00

SAN PAOLO Sabato 17 Marzo h15.00

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 18 Marzo h01.00

SYDNEY Domenica 18 Marzo h04.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 17 Marzo h19.00

► SPAL – JUVENTUS

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 17 Marzo h14.45

BUENOS AIRES Sabato 17 Marzo h16.45

SAN PAOLO Sabato 17 Marzo h17.45

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 18 Marzo h03.45

SYDNEY Domenica 18 Marzo h06.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 17 Marzo h21.45

► SAMPDORIA – INTER

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 18 Marzo h07.15

BUENOS AIRES Domenica 18 Marzo h08.15

SAN PAOLO Domenica 18 Marzo h08.15

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 18 Marzo h19.15

SYDNEY Domenica 18 Marzo h22.15

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 18 Marzo h13.15

► LA GIOSTRA DEL GOAL

All’interno la cronaca della partita CROTONE – ROMA con l’aggiornamento in diretta dei gol da tutti i campi.

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 18 Marzo h09.30

BUENOS AIRES Domenica 18 Marzo h10.30

SAN PAOLO Domenica 18 Marzo h10.30

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 18 Marzo h21.30

SYDNEY Lunedì 19 Marzo h00.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 18 Marzo h15.30

► NAPOLI – GENOA

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 18 Marzo h15.45

BUENOS AIRES Domenica 18 Marzo h16.45

SAN PAOLO Domenica 18 Marzo h17.45

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Lunedì 19 Marzo h03.45

SYDNEY Lunedì 19 Marzo h06.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 18 Marzo h21.45

► LAZIO – BOLOGNA – in diferita

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Lunedì 19 Marzo h22.45

BUENOS AIRES Lunedì 19 Marzo h23.45

SAN PAOLO Lunedì 19 Marzo h23.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Lunedì 19 Marzo h06.45