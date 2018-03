(ANSA) – WASHINGTON, 16 MAR – L’avvocato della pornostar Stormy Daniels, al centro di un presunto ‘affair’ con Donald Trump nel 2006, sostiene in una intervista alla Cnn di essere stato contattato da altre sei donne per vicende simili a quella della sua assistita, e che in almeno due casi vi sarebbe un accordo di riservatezza. L’avvocato Michael Avenatti ha precisato di non aver ancora esaminato i casi “in maniera approfondita”, ma che “le informazioni iniziali indicano clamorose similitudini tra le loro storie e quella della mia assistita”.