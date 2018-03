Abusarono di una minorenne, due uomini condannati a 10 anni

(ANSA) – BOLOGNA, 16 MAR – Aveva meno di 14 anni quando denunciò di essere stata violentata prima da un amico di famiglia e poi dal compagno della madre. Per la vicenda, sviluppatasi in contesto familiare difficile e degradato, si è concluso il processo di primo grado. I due imputati, un 48enne veneto e un 37enne siciliano, quest’ultimo convivente della mamma della ragazzina, sono stati condannati dal Tribunale di Bologna alla pena di 10 anni ciascuno. Il pm Augusto Borghini aveva chiesto rispettivamente 9 e 8 anni. Gli episodi sono stati diversi e vanno dalla fine del 2012 al giugno del 2013. Gli abusi sono cominciati quando la ragazzina viveva con la madre nel ferrarese, a casa del compagno 37enne che gestiva un maneggio. E’ qui che la coppia ha conosciuto il 48enne veneto, a cui ha dato ospitalità, e che più volte quando erano soli in casa ha abusato della minorenne, sotto la minaccia di pubblicare una sua foto in biancheria intima su Facebook. Poi si sono trasferiti in un paese del Bolognese. (ANSA).