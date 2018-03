Brasilia. -A giorni è previsto un incontro tra i presidenti della Colomba e il Brasile. Juan Manuel e Michel Temer si troveranno in Brasilia per discutere di affari attinenti ai due paesi. Ma un punto importante dell’agenda è la situazione della gran migrazione di venezuelani verso i due paesi limitrofi

Difatti si crede che negli ultimi due anni, la Colombia abbia ricevuto mezzo milione di venezuelani e il Brasile all’incirca 40.000. Cifre che non erano mai state registrate prima d’ora. Anzi, tranquillamente accadeva il contrario, almeno per la Colombia.

Ma la grave crisi che affronta il Venezuela ha tra le conseguenze quella di vedere migliaia di cittadini che lasciano il paese in cerca di migliori condizioni di vita. E la Colombia e il Brasile sono tra i primi ad essere raggiunti. Quindi, dovrebbero accogliere i venezuelani che lasciano il loro paese, ma l’accoglienza implica pianificazione e costi.

La visita di Santos in Brasile è prevista per il prossimo martedì. I due presidenti tratteranno argomenti commerciali ed economici bilaterali, trai quali la situazione venezuelana. L’incontro è organizzato dall’Agenzia Brasiliana di Promozione delle Esportazioni ed Investimenti (APEX) e prevede la presenza di imprenditori brasiliani.

Santos assisterà pure ad un appuntamento per discutere sui bisogni della prima infanzia e su come gestire meglio questa delicata tappa della vita. Un progetto al quale il mandatario ha dedicato parte della sua gestione governativa in Colombia. Il colombiano finirà il suo mandato il prossimo 27 maggio, giorno dei comizi presidenziali colombiani.