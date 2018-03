(ANSA) – ROMA, 17 MAR – Sono tre minorenni i responsabili della morte della guardia giurata Francesco Della Corte, aggredito a colpi di bastone lo scorso 3 marzo mentre stava chiudendo la stazione della metropolitana di Piscinola, a Napoli, e deceduto due giorni fa in ospedale. I tre, due 16enni ed un 17enne, sono stati fermati dalla Polizia con l’accusa di tentata rapina e omicidio doloso. I ragazzini, tutti incensurati, hanno confessato l’aggressione e sono stati portati nel carcere di Nisida. Nessuno di loro frequenta un istituto scolastico. Della Corte, 51 anni di Marano, fu colto alle spalle e picchiato mentre stava effettuando gli ultimi controlli prima di chiudere il cancello d’ingresso alla stazione della metro. I tre minorenni volevano rapinarlo della sua pistola, ma non ci riuscirono. Portato all’ospedale Cardarelli e operato d’urgenza al cervello, Della Corte era stato tenuto in coma farmacologico, ma nella notte tra giovedì e venerdì è morto.