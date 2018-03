(ANSA) – ROMA, 17 MAR – Ultimi fuochi nella regular season della Nba prima dei playoff. Nella notte si sono giocate sei partite, dalle quali sono arrivate alcune conferme, ad esempio riguardanti la corsa senza fine dei Toronto Raptors e dei Boston Celtics, e qualche sorpresa, come il ko inaspettato dei Golden State Warriors, campioni in carica. I Warriors hanno perso 98-93 dai non irresistibili Sacramento Kings. I Raptors invece sono andati a cogliere l’ennesima vittoria,stavolta in casa dei Dallas Mavericks, con il punteggio di 122-115 agguantato ai supplementari. La formazione canadese è saldamente in testa alla classifica, ma non lesina energie. In seconda posizione si confermano i Boston Celtics stanotte vincitori in casa contro gli Orlando Magic per 92-83. Bene anche Oklahoma andata a vincere in casa dei Los Angeles Clippers, sempre più in bilico in chiave playoff. Infine i Philadelphia di Marco Belinelli hanno vinto contro i Brooklyn Nets 120-116 e hanno fatto un altro passo verso la qualificazione. (ANSA).