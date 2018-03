(ANSA) – ROMA, 17 MAR – Il mondo si è capovolto al torneo di Indian Wells, versione femminile. Sui campi in cemento della località californiana infatti sono state sorprendentemente eliminate le favorite per la finalissima, cioè la numero uno del mondo, la romena Simona Halep e Venus Williams (8). Si giocheranno il titolo domani la 20enne russa Daria Kasatkina, numero 19 del ranking, e la giapponese Naomi Osaka numero 44. In semifinale la russa ha prevalso sulla 37enne statunitense con il punteggio di 4-6 6-4 7-5. Mentre la Osaka, altra ventenne terribile, ha mandato al tappeto la regina del tennis mondiale Simona Halep con un perentorio 6-3 6-0. Kasatkina e Osaka sono alla loro prima sfida per il titolo in un torneo di questa categoria. E tutte e due miglioreranno di molto la loro posizione in classifica: grazie ai punti già conquistati la russa è infatti a un passo dall’élite mondiale (n. 11) mentre la giapponese per la prima volta è in top 30 (n. 26). Quello di domenica sarà il primo confronto tra le due. (ANSA).