(ANSA) – ROMA, 17 MAR – All’Arnold Palmer Invitational (API) di golf prove di fuga per Henrik Stenson e Bryson DeChambeau, appaiati al comando della classifica (-11 sul totale). Battuta d’arresto per Tiger Woods (-4) che scivola dal 7/o al 17/o posto. Mentre Francesco Molinari (-1) avanza e guadagna la 38/a piazza. A Orlando, in Florida, nel secondo round del torneo del PGA Tour lo spettacolo non è certo mancato. Due bogey e altrettanti birdie per Woods, che questa volta non ha entusiasmato ed ha chiuso in par la sua prova. A 36 buche dal termine l’ex numero uno al mondo è ora lontano 7 colpi dalla vetta condivisa dunque dallo svedese Stenson (vice campione olimpico in carica) e dallo statunitense DeChambeau. Terzo gradino del podio, fin qui, per l’americano Talor Gooch (-9). Al 4/o posto il sudcoreano Byeong Hun An (-8). Chiude la Top five Charley Hoffman (-7). In 11/a posizione, tra gli altri, ci sono invece il nordirlandese Rory McIlroy e il sudafricano Ernie Els (-5). Avanti di una sola lunghezza da Woods, Bubba Watson, Justin Rose, Kevin Chappell, Chris Kirk, Zac Johnson, Grayson Murray e Marc Leishman (campione uscente). Sul percorso del Bay Hill Club & Lodge (par 72) buona prova per Molinari. Unico azzurro in gara, il torinese ha fatto registrare cinque birdie e quattro bogey. Piazzandosi davanti a Jason Day (ex leader mondiale), 53/o. E adesso il gran finale con Woods chiamato ad una rimonta davvero complicata.(ANSA).