(ANSA) – NEW YORK, 17 MAR – “Un sorteggio complicato per le italiane nei quarti di Champions League”. Lo ha detto Carlo Ancelotti, secondo il quale “la Juve ha qualcosa in più a livello di esperienza rispetto alla Roma: per i bianconeri é un po’ più abbordabile, per i giallorossi più difficile”. L’ex tecnico del Milan ha parlato a margine dell’inaugurazione all’Onu di ‘Change the World Model UN’ (CWMUN), la tre giorni in cui 3.000 studenti da tutto il mondo lavorano simulando i lavori delle Nazioni Unite, organizzata dall’associazione Diplomatici. “A questo punto della Champions League – ha detto Ancelotti – contano i dettagli, basta poco per cambiare le sorti di una qualificazione. La Roma – ha continuato – è uscita dal periodo difficile che ha attraversato e sta andando forte. Auguro a entrambe le squadre di andare in campo e fare bella figura”.