(ANSA) – ROMA, 17 MAR – Dopo la prima giornata di gara del Grand Prix FIE di fioretto che ha preso il via ad Anaheim, alle porte di Los Angeles, 9 azzurri approdano al tabellone principale che scatterà nella notte italiana tra domenica e lunedi. Ai 4 fiorettisti già ammessi di diritto grazie alla posizione nel ranking mondiale, Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Giorgio Avola ed Andrea Cassarà, si sono aggiunti dopo la fase a gironi sia Lorenzo Nista che l’under20 Tommaso Marini. Hanno invece dovuto affrontare il match del tabellone preliminare a eliminazione diretta gli altri 5 italiani: protagonisti sulle pedane di Anaheim: Damiano Rosatelli ha sconfitto 15-4 il cinese Qiu, Guillaume Bianchi ha battuto l’altro cinese Wu con lo stesso punteggio, e Edoardo Luperi ha eliminato il tedesco Klein per 15-7. Escono di scena invece Valerio Aspromonte, sconfitto 15-10 dal francese Tony Helissey, Alessandro Paroli, eliminato per mano del tedesco Andre Sanita per 15-12, e Francesco Ingargiola. (ANSA).