(ANSA) – ROMA, 17 MAR – Il pilota spagnolo Aron Canet è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere della Moto3 in corso sul circuito in Losail, dove domani è in programma il gp del Qatar. Canet, in sella a una Honda della scuderia Estrella Galicia, ha fatto il tempo di 2:07.864, precedendo il connazionale Jorge Martin, anch’egli su Honda non ufficiale, di 94 millesimi. Terzo tempo per l’italiano Niccolò Antonelli (+0.149), su Honda della Sic58. Il britannico John McPhee su Ktm, che è stato in testa per quasi tutta la sessione di libere, alla fine ha chiuso con il quarto miglior tempo a 270 millesimi da Canet. Molto bene Marco Bezzecchi su Ktm (5° a +0.285) e Fabio Di Giannantonio su Honda (7° a +0.878).