(ANSA) – ROMA, 17 MAR – Nell’ambito della 21/a edizione Career day brain at Work Roma edition, in programma mercoledì 21 marzo nel centro congressi Frentani, a Roma, alle 14 si svolgerà una tavola rotonda dal titolo ‘Le professioni nel mondo dello sport’. L’incontro sarà moderato dal giornalista Alessio Di Francesco. Verranno messi in luce i canali di accesso alle professioni che ruotano intorno al mondo dello sport, un settore che nella globalità ha assunto una dimensione economica rilevante: si stima infatti che il mondo dello sport rappresenti il 2,5 per cento del Pil, generando un indotto significativo anche nel mondo del lavoro. Parteciperanno al dibattuto Andrea Marcon, presidente Federbaseball; Claudio Tranquilli, direttore area comunicazione della Federcanottaggio; Stefania Sabatini, delegata job placement università degli studi di Roma Foro Italico; Pier Luigi Bernabò, responsabile dell’ufficio eventi di Federugby; Danilo Di Caprio, executive director Hippogroup Roma Capannelle.