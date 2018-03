(ANSA) – ROMA, 17 MAR – Continua lo sciopero dei medici in Zimbabwe che da una settimana protestano per la mancanza di medicine e per le scarse condizioni di lavoro. Secondo quanto riportato da Al Jazeera, i medici continueranno a scioperare per una seconda settimana. Questo sarebbe il primo scontro sul tema delle politiche del lavoro per il Presidente Mnangagwa.