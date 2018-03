(ANSA) – MILANO, 17 MAR – Un marocchino di 43 anni è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti e lesioni dopo che aveva lanciato alcol contro la compagna, una italiana di 45 anni, e le aveva dato fuoco durante una lite nella tenda in cui vivono da tempo sotto al ponte all’altezza del civico 54 di corso Lodi, a Milano. Attorno alle 2.30 della scorsa notte il marocchino ha aggredito per l’ennesima volta la donna, l’ha minacciata di morte o comunque di sfigurarla per sempre con il fuoco. La 43enne è stata avvolta dalle fiamme ma è riuscita a togliersi gli indumenti prima che fosse troppo tardi. Ha riportato ustioni di terzo grado al braccio sinistro e sul 15 per cento del lato destro del corpo. Una volta soccorsa, la donna ha raccontato alla polizia di essere stata ricoverata altre volte in ospedale per i maltrattamenti del compagno ma di non averlo mai denunciato dicendo di essersi procurata da sola le lesioni.