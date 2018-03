(ANSA) – MILANO, 17 MAR – Il Milan deve affrontare la sfida con il Chievo “come una finale”, e poi finalmente Rino Gattuso potrà far recuperare energie ai suoi giocatori nella sosta. “Sono molto preoccupato. Il Chievo sta facendo molta fatica ma non ha mai vinto in casa nostra e sono cose a cui bisogna dare una certa importanza”, ha notato l’allenatore rossonero ammettendo che la sua squadra “non è in un momento di grande brillantezza, qualcuno ha bisogno di recuperare, di riposare. Ma la stanchezza non deve essere un alibi, domani serve uno sforzo mentale e fisico, martellare, martellare, martellare, poi ci saranno giorni di riposo per recuperare”. Dopo la sosta il Milan penserà anche al recupero derby, in attesa della data. “Quando si gioca? Va chiesto a Fassone e ai dirigenti dell’Inter. Ci sono il Coni, la Figc, i dirigenti, loro prenderanno la decisione – ha tagliato corto -. Quando ci diranno la data, la prepariamo e la giochiamo”.