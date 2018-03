(ANSA) – ZINGONIA, 17 MAR – “Non rispondo alle critiche on line, che non hanno faccia e non hanno nome”. Alla vigilia di Verona, l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini liquida una volta per tutte i commenti via social network di quanti accusano la sua squadra di essersi scansata con la Juventus. “Non possiamo dare fiato a chiunque, specie a chi si nasconde dietro uno schermo per insultare – rimarca il tecnico nerazzurro -. Allo Juventus Stadium abbiamo fatto il massimo contro una squadra fortissima: eviterei di fare pubblicità a questa gente, che tanto non capirebbe comunque”. Sul match contro i gialloblù di domani, qualche anticipazione con la conta degli assenti: “Caldara non sta bene (mal di schiena, ndr), Bastoni idem, Mancini è squalificato e Rizzo non è ancora a posto – chiude Gasperini -. Ma non diamo per scontato di aver già vinto, siamo alla fine di un trittico impegnativo iniziato domenica scorsa a Bologna. E non pensiamo a incroci in zona Europa League come Torino-Fiorentina e Sampdoria-Inter”.