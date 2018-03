(ANSA) – TORINO, 17 MAR – Sarà un confronto affascinante, ricco di motivazioni ma Zidane avrebbe a fatto meno di imbattersi nuovamente nella Juventus. Lo ha detto, oggi, nella conferenza stampa della vigilia di Real-Girona. “La Juve è competitiva, come sempre, in questa fase della Champions tutti gli avversari sono buoni, ma per molte ragioni mi sarebbe piaciuto evitare la Juve”. Per il tecnico francese che nella Juventus ha giocato 21 partite, 151 in serie A, 41 nelle coppe europee – sarà un quarto equilibratissimo: “Le percentuali sono 50% e 50% – Giochiamo prima a Torino e poi vedremo. Alla Juventus ho trascorso 5 anni, ogni volta che la affronto da avversario è emozionante, ma cercherò di mettere da parte tutto ciò che ho vissuto con la maglia bianconera, anche resta sempre presente”.