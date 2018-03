(ANSA) – GENOVA, 17 MAR – Il Genoa va a sfidare il Napoli, pensando ai punti-salvezza ancora da conquistare. Anche se il ‘Grifone’ al momento è sopra la soglia di criticità, l’allenatore Davide Ballardini richiama la squadra a fare attenzione. La sfida ai partenopei non è proprio quella giusta per fare punti, perché “il Napoli è una squadra che gioca a memoria, è forte, e per noi sarà uno stimolo affrontarla”. E aggiunge: “Per la lotta salvezza è tutto ancora aperto, apertissimo”. Il Genoa va a Napoli buttandosi alle spalle il gol subito in pieno recupero dal Milan. “Può succedere di prendere gol alla fine, in fondo anche noi in passato abbiamo vinto tante partite nel finale come contro il Benevento, il Chievo e la Lazio”, ha spiegato Ballardini. L’allenatore avrà a disposizione 24 giocatori con il ritorno di Taarabt tra i convocati dopo oltre un mese di assenza per un problema alla schiena. Sia lui che Rossi saranno armi in più seppur partendo dalla panchina. “Izzo e Veloso non ci saranno. Rossi e Taarabt sono convocati”.