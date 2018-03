(ANSA) – ROMA, 17 MAR – Il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson ha telefonato stamani all’ambasciatore a Mosca per comunicargli la vicinanza del governo. “Ho parlato con il nostro ambasciatore e con lo staff della sede diplomatica a Mosca”, ha scritto Johnson su Twitter. “Stanno facendo un gran lavoro in circostanze difficili e dovremmo tutti esseri fieri del loro instancabile impegno nel servire gli interessi del Regno Unito nel mondo. La mia priorità adesso è sostenere il loro ritorno in patria”, ha sottolineato il ministro degli Esteri.