(ANSA) – MILANO, 17 MAR – Il Milan dovrà fare a meno di Alessio Romagnoli per la sfida di domani contro il Chievo. Dopo la partita di Europa League contro l’Arsenal il difensore ha avvertito un affaticamento muscolare ed è tenuto a riposo per evitare complicazioni, come ha reso noto il club rossonero. Per questo problema fisico Romagnoli non ha trovato posto fra i convocati della Nazionale.