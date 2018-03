(ANSA) – ROMA, 17 MAR – “Non lo so nemmeno io cosa ho fatto, oggi correvamo per Sonny Colbrelli. Io dovevo seguire, ho visto il vuoto e ho accelerato, ho visto subito che avevo 20” di vantaggio e non mi sono mai più girato girato. Ho proseguito fino alla fine e, solo a 50 metri dal traguardo, mi sono goduto questa vittoria”. Così Vincenzo Nibali, ai microfoni della Rai, dopo il trionfo nella Milano-Sanremo. “Non pensavo di vincere, perché non ero velocissimo – aggiunge -. Penso di avere fatto qualcosa per la storia, me la gusterò piano piano”.