(ANSA) – JOHANNESBURG, 17 MAR – La presidente di Mauritius, lo stato insulare dell’Oceano indiano, si è dimessa travolta da uno scandalo finanziario. Ameenah Gurib-Fakim era l’unica capo di stato donna del continente africano e ha detto di voler lasciare il suo posto “nell’interesse nazionale”. Gurib-Fakim è stata accusata di aver fatto acquisti con la carta di credito di una ong, il cui fondatore angolano Alvaro Sobrinho – indagato per frode in Portogallo – intendeva far affari a Mauritius. La presidente, che lascerà il suo incarico il 23 marzo, avrebbe usato la carta del Planet Earth Institute, che ha sede a Londra, per spendere una cifra attorno ai 27.000 dollari. Era rimasta l’unica donna presidente in Africa dopo che George Weah aveva preso il posto di Ellen Johnson Sirleaf alla presidenza della Liberia.