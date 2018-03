(ANSA) – VERONA, 17 MAR – Come già successo nel calcio con ingenti investimenti nei vivai, la Cina guarda alla Motonautica dando vita ad una speciale Accademy per formare i piloti dagli occhi a mandorla del futuro. A battezzare lo storico evento per il Paese della Grande Muraglia, in occasione del Gala di Montecarlo, è il presidente Uim Asia Pacific Lu Shan: ”Con l’Accademy che stiamo creando viviamo un momento storico, si apre una nuova pagina per lo sviluppo della Motonautica in Asia, uno sport nuovo per questo territorio tutto da scoprire con l’obiettivo di arrivare a livelli internazionale”. Nell’Accademy della Motonautica cinese saranno coinvolti fino a 4.000 giovani studenti a regime. ”Questo centro – ha aggiunto il presidente dell’Uim Raffaele Chiulli – non si deve limitare alla Cina ma deve essere il punto di riferimento per tutti i paesi che gravitano intorno e nella zona del Pacifico”. La Cina vuol fare con la Motonautica quanto già fatto nel calcio? ”Sicuramente sì”, ha concluso Lu Shan.