(ANSA) – ROMA, 17 MAR – Roger Federer non si ferma più: il numero uno del tennis mondiale fatica, ma vola in finale a Indian Wells. Per il campione svizzero è la 17/a vittoria consecutiva in questo 2018, miglior inizio di stagione di sempre: in semifinale nell’ATP Masters 1000 californiano, Federer ha battuto in rimonta 5-7 6-4 6-4, dopo due ore e venti minuti di gioco, il 21enne croato Borna Coric, numero 49 del ranking. E’ l’ottava finale ad Indian Wells per Federer, che in California è il campione in carica ma ha vinto il titolo anche nel 2012, 2006, 2005 e 2004 (ed è stato finalista nel 2015 e nel 2014). Per lo svizzero si tratta della 147/a finale della carriera.