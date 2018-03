(ANSA) – ROMA, 17 MAR – “I ragazzi hanno fatto bene contro una squadra fortissima. Abbiamo tenuto bene il campo con personalità: il percorso è ancora lungo ma la Spal ha dimostrato di avere i requisiti per arrivare alla salvezza. Forse non abbiamo trovato la miglior Juventus ma noi abbiamo fatto una gara quasi perfetta”. Il tecnico della Spal, Leonardo Semplici si gode lo 0-0 impresa contro la capolista. “Più forte la Juventus o il Napoli? Sono entrambi grandi squadre – ha aggiunto Semplici -. La Juve è abituata a giocare su più fronti e ha una rosa più ampia ma il Napoli si fa rispettare per il gioco e l’organizzazione. Lotteranno fino alla fine, la favorita per me è la Juventus”.