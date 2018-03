ROMA. – Linea giovane per l’Italia che si ritrova ufficialmente per la prima volta dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Russia per affrontare Argentina e Inghilterra in amichevoli in programma tra il 23 e il 27 marzo prossimi, entrambe in Gran Bretagna. Il ct, Luigi Di Biagio, ha convocato per la prima volta i ventenni attaccanti Patrick Cutrone e Federico Chiesa, ma nella lista dei 26 ci sono altri nove dei 13 esordienti dell’ultimo biennio (Donnarumma, Rugani, Spinazzola, Zappacosta, Cristante, Gagliardini, Pellegrini, Verdi e Belotti).

Non farà parte del gruppo un altro giovane, Romagnoli, escluso in extremis per infortunio e sostituito dal sampdoriano Ferrari, mentre è confermata l’annunciata presenza del capitano Luigi Buffon. Deluse, infine, le attese di Mario Balotelli, che sperava di rientrare nel giro azzurro grazie alla convincente stagione al Nizza. Per il rossonero Cutrone e il viola Chiesa si tratta della prima chiamata con la Nazionale maggiore, anche se la punta della Fiorentina era già stata convocata da Gian Piero Ventura e quindi da Di Biagio per gli stage dedicati ai calciatori emergenti.

E’ invece un ritorno in azzurro quello di Giacomo Bonaventura, che mancava dalle partite del novembre 2016 con Liechtenstein e Germania. Tutti i convocati sono attesi domani sera a Coverciano, al termine del turno di campionato.

Nel centro tecnico federale lavoreranno da lunedì a giovedì prossimi, quando nel pomeriggio partiranno alla volta di Manchester alla vigilia dell’amichevole con l’Argentina. Dopo la sfida con l’Albiceleste, la Nazionale resterà ad allenarsi presso il centro sportivo del Manchester City nel week end di sabato 24 e domenica 25 e nel pomeriggio di lunedì 26 si trasferirà a Londra in vista dell’amichevole con i padroni di casa dell’Inghilterra in programma il giorno seguente a Wembley.

La Federcalcio ha ufficializzato la lista dei convocati azzurri per le amichevoli con Argentina e Inghilterra del 23 e 26 marzo prossimi. Tra i 26 non c’è il milanista Romagnoli, escluso in extremis per infortunio e sostituito dal sampdoriano Ferrari

Portieri:

Buffon (Juventus), Donnarumma (Milan), Perin (Genoa).

Difensori:

Bonucci (Milan), Chiellini (Juventus), Darmian (Manchester United), De Sciglio (Juventus), Ferrari (Sampdoria), Florenzi (Roma), Rugani (Juventus), Spinazzola (Atalanta), Zappacosta (Chelsea).

Centrocampisti:

Bonaventura (Milan), Cristante (Atalanta), Gagliardini (Inter), Jorginho (Napoli),Parolo (Lazio), Pellegrini (Roma), Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti:

Belotti (Torino), Candreva (Inter), Cutrone (Milan), Chiesa (Fiorentina), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Verdi (Bologna).