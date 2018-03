(ANSAmed) – TEL AVIV, 18 MAR – Dopo l’esplosione di un ordigno posto vicino la barriera difensiva con Gaza, l’aviazione israeliana ha colpito la notte scorsa una postazione militare di Hamas nella zona centrale della Striscia. Lo dice il portavoce dell’esercito ribadendo che Israele considera “l’organizzazione terroristica di Hamas responsabile per tutto quello che avviene nella e dalla Striscia”. L’operazione dell’aviazione israeliana è avvenuta ore dopo l’esplosione dell’ordigno posto vicino la barriera che non ha coinvolto soldati. Non si hanno notizie di vittime. Quello di ieri – ha ricordato l’esercito – non è l’unico episodio del genere: giovedì della settimana passata altri due ordigni erano esplosi vicino la barriera nel nord della Striscia mentre nei pressi transitava il veicolo di una pattuglia militare israeliana. Anche in quella occasione l’esercito aveva risposto con colpi di tank diretti verso una postazione di Hamas.