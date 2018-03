(ANSA) – VENEZIA, 18 MAR – Un uomo è morto, stamane, per un incendio in abitazione a Musile di Piave nel veneziano. Le fiamme hanno intossicato una donna che è riuscita a salvarsi e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del Suem 118 e le forze dell’ordine che stanno ricostruendo le cause dell’accaduto.