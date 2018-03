(ANSA) – AARE, 18 MAR – L’azzurra Manuela Moelgg, 34 anni, ha dato l’addio all’agonismo. “La gara si oggi non si poteva davvero disputare: troppo vento. Ma mi spiace, perché avrei voluto tagliare il traguardo per l’ultima volta e far vedere quel che so ancora fare. Dopo una stagione come questa posso solo essere soddisfatta di me. Un grazie a tutti”. Manuela Moelgg – ladina di San Vigilio di Marebbe, ragazza forte e determinata, una leader naturale in azzurro – ha avuto una carriera lunghissima, con ben 17 stagioni di gare in cui le è mancata solo la vittoria ma con sei secondi e otto terzi posti. Proprio tre di questi terzi posti li ha conquisati in questa stagione in gigante. Sorella dello slalomista Manfred Moelgg, e fidanzata del velocista Werner Heel, Manuela ebbe la grandissima occasione per agguantare la vittoria nel 2009, addirittura ai Mondiali in Val d’Isere: era al comando dopo la prima manche di speciale ma, nella seconda, mentre aveva sempre con il miglior tempo, finì fuori all’ultima porta.