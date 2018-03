(ANSA) – ROMA, 18 MAR – “La Champions passa da questa sfida? Passa anche da qui, mancano 11 partite che saranno tutte decisive: non possiamo permetterci di regalare altri punti”. Così Piero Ausilio, ds dell’Inter, ai microfoni di Premium sport. “Per il presidente c’è un feeling particolare, fatto di amicizia e stima, perché sta facendo benissimo. All’Olimpico per vedere Bernard dello Shakhtar? Ero all’Olimpico l’altra sera, ma ero lì a vedere una bella sfida di Champions e sono contento che la Roma si sia qualificata – spiega -. Tifiamo per le italiane. Cosa ho pensato dopo lo sfogo di Spalletti sulla mancanza di qualità? Non ho pensato nulla di particolare, anche perché per me non era uno sfogo, ma una presa di coscienza”. “Firma vicina per De Vrij? Non parlo degli altri giocatori – conclude -. L’Inter dietro ha Miranda e Skriniar e prima di rinunciare ai nostri bisogna pensarci molto bene. De Vrij è un ottimo giocatore ma, da qui a dire che è un giocatore dell’Inter, ne passa”.