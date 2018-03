(ANSA) – ROMA, 18 MAR – “Ci voleva una partita così dopo la gara di sacrificio fatta con il Napoli. Oggi dovevamo fare noi il Napoli della situazione, abbiamo avuto il giusto approccio dal primo minuto e dal risultato si è visto”. Così Maurito Icardi, grande protagonista della vittoria dell’Inter a Marassi. Pungolati dalle parole di Spalletti? “La qualità si è vista in questo match poi possiamo sempre migliorare – le parole dell’attaccante a Premium – Il mister sa gestire questi momenti, ci ha provocato un po’ ma abbiamo risposto. 103 gol in Serie A nello stadio dove avevo esordito? Sono contento per questo traguardo, non me l’aspettavo. Pensavo di farne uno o al massimo due ma non quattro. In questo stadio ho fatto il primo gol in Serie A e avevo anche già fatto un poker. Si vede che era destino che arrivassi a 103 a Marassi”.