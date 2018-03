(ANSA) – ROMA, 18 MAR – “Doveva essere la partita giusta per riscattare la gara di Crotone, invece abbiamo dimostrato di avere carenze sul piano della maturità e della responsabilità. Dovevamo capire che queste sfide possono determinare un cammino diverso: evidentemente non siamo all’altezza”. Così l’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, dopo il pesante ko interno con l’Inter. “Qualche ragazzo non era al top fisicamente, abbiamo dovuto fare qualche cambio forzato – ha detto ancora il tecnico blucerchiato, parlando a Premium Sport -, ma anche alle sconfitte bisogna dare un verso e noi gli abbiamo dato quello sbagliato. Prendo atto che probabilmente siamo tarati per fare qualcosa di diverso. Devo azzerare le gerarchie forse, devo aprire spazi a una competizione e trovare nuove motivazioni”, ha concluso Giampaolo.