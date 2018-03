(ANSA) – ROMA, 18 MAR – La Roma infila la terza vittoria di fila a Crotone, imponendosi 2-0, mentre il Milan è al quinto successo consecutivo col 3-2 inflitto, in rimonta, al Chievo. Sono i principali risultati degli incontri pomeridiani della 29/a giornata, che hanno visto anche l’ampia vittoria dell’Atalanta sul Verona – 5-0 con tripletta di Ilicic, e i successi in extremis, entrambi 2-1 con rigore finale concesso tramite Var, della Fiorentina a Torino e del Cagliari a Benevento. In attesa di Napoli-Genoa e Lazio-Bologna di stasera, la Roma sale quota 59 in classifica e il Milan a 50. In coda, il Cagliari sale a quota 29, staccando la zona calda. In area retrocessione restano Crotone, con 24 punti, Verona con 22 e Benevento con 10.