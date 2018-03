(ANSA) – ROLO (REGGIO EMILIA), 18 MAR – Una cittadina tedesca 76enne è morta, nel primo pomeriggio, all’interno del proprio camper andato a fuoco – probabilmente a causa di un ritorno di fiamma del fornelletto della cucina – nel cortile di una autofficina di Rolo, nel Reggiano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Guastalla e i Carabinieri di Fabbrico che stanno vagliando tutte le ipotesi del caso. Il mezzo avvolto dalle fiamme si trovava nel piazzale dell’autofficina – che aveva curato le operazioni di soccorso – per delle riparazioni dopo essere rimasto coinvolto in un incidente autostradale, lo scorso 15 marzo. A vivere sul camper, in attesa del ripristino, era rimasta anche la proprietaria deceduta nel rogo sprigionato al suo interno.(ANSA).