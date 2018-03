(ANSA) – ROMA, 18 MAR – Andrea Dovizioso, con la Ducati ufficiale, ha vinto il Gp del Qatar (classe MotoGp), prima gara del mondiale 2018. Alle sue spalle il campione in carica Marc Maruez con la Honda. Terzo posto per Valentino Rossi con la Yamaha. Ai piedi del podio si è fermato Cal Crutchlow (Honda), seguito dalla Ducati Pramac di Danilo Petrucci. Sesto posto per Maverick Vinales (Yamaha), settimo per Dani Pedrosa, con l’altra Honda ufficiale. Johann Zarco, con la Yamaha Tech 3, partito in pole, è giunto ottavo. Nono posto per Andrea Iannone (Suzuki). Chiude la top ten Miller (Ducati).